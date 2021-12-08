Sanayi’nin yeni yerleşkesinde çalışmalar sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce toplamda 4,5 Milyon TL’lik yatırımla, alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nin ardından yeni yerleşke alanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 2 bin 500 işyerinin bulunduğu ve 20 bin kişinin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi civarında konumlandırılan yeni yerleşkenin, alt ve üstyapı hazırlıkları yapılıyor. Çalışmalarla, yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edeceği öngörülen yerleşkede, toplamda 50 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirilmiş olacak. KASKİ ekiplerince sürdürülen çalışmalarla 9 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı tamamlandı. Devam eden 85 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ise 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.