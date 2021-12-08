Sanayi’nin yeni yerleşkesinde çalışmalar sürüyor
Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ, Küçük Sanayi Sitesi’nin yeni yerleşke alanında çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 10 bin kişiyi istihdam edeceği öngörülen yerleşkede, yaklaşık 50 Milyon TL’lik yatırımlar kapsamında, içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları oluşturuluyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi’nde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bir süre önce toplamda 4,5 Milyon TL’lik yatırımla, alt ve üstyapısıyla baştan uca yenilenen Mehmet Nuri Arıkan Caddesi’nin ardından yeni yerleşke alanında da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 2 bin 500 işyerinin bulunduğu ve 20 bin kişinin çalıştığı Küçük Sanayi Sitesi civarında konumlandırılan yeni yerleşkenin, alt ve üstyapı hazırlıkları yapılıyor. Çalışmalarla, yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam edeceği öngörülen yerleşkede, toplamda 50 Milyon TL’lik alt ve üstyapı yatırımı gerçekleştirilmiş olacak. KASKİ ekiplerince sürdürülen çalışmalarla 9 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı tamamlandı. Devam eden 85 kilometrelik içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının ise 2022 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8