Sanko Üniversitesi ve KSÜ İle İşbirliği Konuları Görüşüldü

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can’ı ziyaret etti.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sanko Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi arasında yürütülebilecek potansiyel işbirliği konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, iki üniversite arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine vurgu yaparak, eğitim, bilim ve teknolojide yeni yaklaşımların değerlendirilmesi açısından Rektörler düzeyinde yapılan bu görüşmelerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Misafirperverliği ve değerli görüşleri için üniversitemiz Rektörü Can’a teşekkür eden Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı yapılan görüşmenin iki üniversite arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Üniversite meselelerinin değerlendirildiği görüşmenin anısına karşılıklı olarak hediye takdiminde bulunuldu.