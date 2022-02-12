Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümünde bir video mesaj yayımlayarak, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nı kutladı.

Rektör Prof. Dr. Niyazi Can yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Şanlı mazimizin hafızasında, tarihin seyrini değiştiren nice zamanlar vardır. İşte 12 Şubat Zaferi de böyle bir zamandır. Arkasında büyük bir iman ve cesareti barındıran ‘12 Şubat Zaferi’, bir şehrin düşman işgalinden kurtulmasının yanında bir milletin istiklal ümidinin filizlenmesidir.12 Şubat aynı zamanda dağ gibi büyüyen yoklukla, ümitsizlikle ve imkânsızlıkla mücadelenin de adıdır.

İstiklâle âşık bir şehrin, Maraş’ın, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, büyüğüyle küçüğüyle, fert fert tarihin hafızasına kazıdığı bu destan, ‘Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olmaz.’ şuuruyla mücadele eden adını saymakla bitiremeyeceğimiz nice kahramanın emeği, alın teri ve de kanıyla yazılmıştır. Ruhları şâd olsun.

Bu vesileyle 12 Şubat Kurtuluş Bayramını kutluyor, başta adını iftiharlataşıdığımız Sütçü İmam olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”