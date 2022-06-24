Saraçhane çarşısında yoğunluk!

Geleneksel sanatların yapıldığı çarşıda kurbanlıklara takılan yular için eyerci ustaları hummalı bir çalışma yapıyor.



Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Ustalar siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor.



Rengârenk yularların fiyatların da küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere değişiklik gösteriyor.



