Saraçhane çarşısında yoğunluk!
Kahramanmaraş’ın saraçhane çarşısında kurbanlıklar için yoğun mesai başladı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2022, 16:00
Geleneksel sanatların yapıldığı çarşıda kurbanlıklara takılan yular için eyerci ustaları hummalı bir çalışma yapıyor.
Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Ustalar siparişleri yetiştirmek için mesai harcıyor.
Rengârenk yularların fiyatların da küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere değişiklik gösteriyor.
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