'Sarayın lezzetleri' Kahramanmaraş bölümü 7 Şubat’ta saat 20.00’de
Kahramanmaraş Pazar günü TRT2 ekranlarında.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2021, 09:14 04.02.2021, 11:43
TRT 2’de yayınlanan ‘Sarayın Lezzetleri’ isimli programın 07 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümünde, Kahramanmaraş’ta yapılan çekimler yayınlanacak.
Aşçıbaşı/Kültür Araştırmacısı Yunus Emre Akkor'un hazırlayıp sunduğu yemek programının çekimleri, Serhan Erdoğanyılmaz'ın katkıları ile geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş’ın çeşitli tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilmişti.
Kahramanmaraş’ta yapılan çekimler, 07 Şubat Pazar günü saat 20.00’de TRT 2’de yayınlanacak olan ‘Sarayın Lezzetleri’ isimli programda ekranlara gelecek.
Muhabir: Gökhan Çalı
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