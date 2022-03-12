Sarı Bina’nın şeker hamurundan maketini yaptı

Onikişubat İlçesi Akif İnan Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir pastane tarafından 2 haftalık çalışma sonucu hazırlanan Sarı Bina maketi, Trabzon Bulvarı üzerinde yer alan özel idare binasının karşısında sergilendi.

Proje hakkında bilgi veren pastane yetkilisi Hasan Kaya, “Maketi yapmamız yaklaşık 2 haftamızı aldı. Ustalarımızın verdiği emekle bu güzel çalışmayı elde ettik. Halkımıza tanıtmak istedik. Vatandaşlarımızın hatıra fotoğrafı çekmesini sağladık. Projemiz yenilebilir şeker hamurundan yapıldı. Yaklaşık 6 kilogram kadar şeker hamuru kullanıldı. Uzun bir uğraş oldu, ustalarımızın eline sağlık. Sarı Bina maketiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarımızı işyerimize davet ediyorum” dedi.