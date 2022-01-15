Sarıgüzel yolu Büyükşehir’le yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım hizmet ağını güçlendiriyor. Bir süre önce Başkan Hayrettin Güngör tarafından ziyaret edilen Onikişubat ilçesinin kırsal mahallelerinden Sarıgüzel’de hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sarıgüzel ve Kozdere başta olmak üzere birçok bölgeye ulaşım sağlayan toplamda 14 kilometre uzunluğa sahip arterde genişletme kazıları sürerken, zeminde de iyileştirmeler yapılıyor. Dağlık bir araziye ve yüksek bir rakıma sahip bölgede kazı çalışmaları devam ederken, stabilize (toprak) yolda asfaltlama çalışmalarının da kısa sürede başlaması hedefleniyor.

Yol Ulaşıma Açık

Bir süre önce Sarıgüzel bölgesinde Kozludere Grup Yolu’ndan bağımsız bir arterde hava koşulları sebebiyle heyelan göçüğü yaşanırken, Büyükşehir ekiplerinin hızlı müdahalesi sonrası o yolda da ulaşım yeniden sağlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada bölgeye ulaşımda herhangi bir aksamanın olmadığı belirtildi.

Başkan Güngör’e Hizmet Teşekkürü

Sarıgüzel Mahalle Muhtarı Osman Navruz çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, yaklaşık üç ay önce burayı ziyaret ederek bölgemizdeki muhtarlarla bir araya geldi. 14 kilometrelik grup yolumuz için söz vermişti. Asfaltlanması için talimatı verdi, 2022 yılı yatırım programına alındığını söyledi. Şu an çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yollarımız açık, ekipler burada. Önce mahallem sonra şahsım adına başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi. Vatandaşlar ise yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkürlerini ifade etti.