Şarkıcı Rafet El Roman’dan Afşin halkına unutulmaz konser!

Katılımın yoğun olduğu konserde sevilen şarkılar seslendirilirken hayranlarının da eşlik ettiği Rafet El Roman izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven gerçekleştirilen konser sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.