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Şarkıcı Rafet El Roman’dan Afşin halkına unutulmaz konser!

Şarkıcı Rafet El Roman, "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali" Kapsamında Afşin ilçesinde sevenleriyle buluşarak en özel şarkılarını seslendirdi.

KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 17:27 24.07.2022, 17:38
Şarkıcı Rafet El Roman’dan Afşin halkına unutulmaz konser!

Katılımın yoğun olduğu konserde sevilen şarkılar seslendirilirken hayranlarının da eşlik ettiği Rafet El Roman izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven gerçekleştirilen konser sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

#Rafet El Roman #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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