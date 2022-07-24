Şarkıcı Rafet El Roman’dan Afşin halkına unutulmaz konser!
Şarkıcı Rafet El Roman, "Aromatik Yağlar ve Arı Ürünleri Festivali" Kapsamında Afşin ilçesinde sevenleriyle buluşarak en özel şarkılarını seslendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 24.07.2022, 17:27 24.07.2022, 17:38
Katılımın yoğun olduğu konserde sevilen şarkılar seslendirilirken hayranlarının da eşlik ettiği Rafet El Roman izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven gerçekleştirilen konser sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Namaz Vakti 24 Temmuz 2022
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