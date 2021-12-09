Savaş Barkçin Söyleşisi Yarın!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, söyleşi programıyla sürüyor. Takvim kapsamında, sanat, kültür ve politika alanında birçok yayının altında imzası bulunan Akademisyen – Yazar Dr. Savaş Ş. Barkçin ile söyleşi etkinliği düzenlenecek. “Yalnız Ardıç Konuşmaları” temasında “Yönümüz Yolumuzdur” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yolda olmanın anlamına farklı açılardan ışık tutulacak. 10 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü ise Samed Karataş üstlenecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada söyleşi etkinliğine tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.