Savaş Barkçin Söyleşisi Yarın!
Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 10 Aralık Cuma günü (yarın) Akademisyen – Yazar Savaş Ş. Barkçin söyleşi etkinliğinde sevenleriyle buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 09.12.2021, 15:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, söyleşi programıyla sürüyor. Takvim kapsamında, sanat, kültür ve politika alanında birçok yayının altında imzası bulunan Akademisyen – Yazar Dr. Savaş Ş. Barkçin ile söyleşi etkinliği düzenlenecek. “Yalnız Ardıç Konuşmaları” temasında “Yönümüz Yolumuzdur” başlığıyla gerçekleştirilecek etkinlikte, yolda olmanın anlamına farklı açılardan ışık tutulacak. 10 Aralık Cuma günü saat 19.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğin moderatörlüğünü ise Samed Karataş üstlenecek. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada söyleşi etkinliğine tüm vatandaşların davet edildiği bildirildi.
Namaz Vakti 09 Aralık 2021
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