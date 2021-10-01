Savaş mağduru çocuklar çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi
Dünya çocuk günü dolayısıyla Suriyeli çocuklar çeşitli etkinliklerle eğlendirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.10.2021, 17:11 01.10.2021, 18:25
Gençlik ve spor il müdürlüğü, il göç idaresi ve Türkoğlu kaymakamlığınca düzenlenen programda Kahramanmaraş geçici barınma merkezinde çocuklar çeşitli spor etkinlikleri ile günün tadını çıkardı.
Çocuklar Futbol turnuvasının yanı sıra palyaço gösterileri ve dans etkinlikleri ile doyasıya eğlendi.
Programa Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.
Türkoğlu Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi.
Gençlik Ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise şöyle konuştu.
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