Savaşa rağmen sporla hayata tutunuyorlar!

Bizlerde Aksu Haber ekibi olarak oradaki spor yatırımlarını takip ettik.

Yıllardır savaşın içinde olan çocukların hayallerine doğru adım atmaları için çalışmalar yapılmış.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan futbol sahası, spor salonu ve halı sahalar gençlerin spor yapmasına yönelik teşvik ediyor.

Öte yandan savaşta bacağını kaybeden vatandaşlar ampute futbol takımları kurarak kazandırılan halı sahalarda antrenmanlar yapıyor.