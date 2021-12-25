Savunma Sanayi Kahramanmaraş Zirvesi Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı
Toplantıda “SAHA İstanbul’un yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 25.12.2021, 16:54 25.12.2021, 17:54
Savunma sanayinin önemli kümelerinden olan SAHA İSTANBUL’UN ve sektör firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte. Savunma sanayi dinamikleri ve ürün gelişimi hakkında STK, Üniversite ve sanayicilere bilgiler paylaşıldı.
Toplantıda Saha İstanbul Genel Sekreteri “Saha İstanbul’un” faaliyetleri ve çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.
Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, savunma sanayi Kahramanmaraş zirvesinin öneminden bahsetti.
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