Schafer mağazası Kahramanmaraş’ta açıldı!
Schafer: yemek takımı, çatal bıçak takımı, kahvaltı takımları, tencereler, tavalar ve daha fazlası.
KAHRAMANMARAŞ 05.11.2021, 17:13 05.11.2021, 19:27
Schafer Mağazasının açılışını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Schafer Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Aslan, ve ilgili kişiler tarafında kurdelesi kesilerek mağazanın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışın ardından mağaza gezilerek tebrikler kabul edildi.
Namaz Vakti 05 Kasım 2021
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