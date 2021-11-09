Sebze fiyatlarındaki artış kurutmalıklara da yansıdı

Kurutmalık sebzelerin satış noktası tarihi Kapalı Çarşı olurken, son aylarda taze sebzede yaşanan fiyat artışları, kurutmalık ürünlerin fiyatlarına da yansıdı.

Eskiden neredeyse her evde yapılan kurutmalıklar, son yıllarda ise yerini hazıra bıraktı. Satıcılar Kahramanmaraş’ta ki barajlardan dolayı havanın nemlendiğini ve bu yüzden kurulukların Gaziantep’ten geldiğini söylüyor