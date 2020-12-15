Şef Özdemir Türkiye’yi bir kez daha temsil ediyor!

Dünya’da adını duyurmuş birçok aşçılık derneğinin de katıldığı etkinlikte Fikret Özdemir’in başkanlığını yaptığı ve kurucusu olduğu Aşçılar ve Gastronomi Derneği de bu etkinlikte bir kez daha Türkiye’nin gurur kaynağı olarak öne çıkıyor ve adını Dünya’ya duyuruyor.

Çok sayıda yıldızlı şef ve birçok içecek tadım uzmanını buluşturan ve çok uzun Yıllardır Belçika’nın başkenti Brüksel’de aralıksız düzenlenen etkinlikte dernek Başkanı ve BN Thermal Spa termal Otel Mersin’in Executive Chef’i Fikret Özdemir eşsiz tecrübeleri ile yine ürünleri değerlendirecek ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek.

Jürilerin yapacağı değerlendirme sonucu derece yapan tüm ürünlerin firmalarına Üstün Lezzet Ödülü verilecektir.