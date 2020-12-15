Şef Özdemir Türkiye’yi bir kez daha temsil ediyor!
Yılda bir defa yapılan Uluslararası üstün lezzet ödülü Avrupa’nın en iyi yiyecek ve içeceklerini bulmak adına ürünleri test ederek değerlendirmeye alacak jürilerin arasına davet edilen Fikret Özdemir, Türk gastronomisini ve Portekiz gastronomisini temsil ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 15.12.2020, 17:50 15.12.2020, 18:41
Dünya’da adını duyurmuş birçok aşçılık derneğinin de katıldığı etkinlikte Fikret Özdemir’in başkanlığını yaptığı ve kurucusu olduğu Aşçılar ve Gastronomi Derneği de bu etkinlikte bir kez daha Türkiye’nin gurur kaynağı olarak öne çıkıyor ve adını Dünya’ya duyuruyor.
Çok sayıda yıldızlı şef ve birçok içecek tadım uzmanını buluşturan ve çok uzun Yıllardır Belçika’nın başkenti Brüksel’de aralıksız düzenlenen etkinlikte dernek Başkanı ve BN Thermal Spa termal Otel Mersin’in Executive Chef’i Fikret Özdemir eşsiz tecrübeleri ile yine ürünleri değerlendirecek ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek.
Jürilerin yapacağı değerlendirme sonucu derece yapan tüm ürünlerin firmalarına Üstün Lezzet Ödülü verilecektir.
10°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Aralık 2020
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:33
|Öğle
|12:32
|İkindi
|15:01
|Akşam
|17:22
|Yatsı
|18:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11