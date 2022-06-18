Sefer Aycan Türkoğlu’nda bir dizi ziyaretlerde bulundu!

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ile birlikte, Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunda öğrencilerinin karne sevincine ortak olarak, öğretmenlere ise başarı belgesi dağıttılar.

Ardından Türkoğlu Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Muhtar Deniz'i ve ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek, onlarla hasbıhal ettiler.

Ziyaretleri kapsamında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve MHP İlçe Başkanı Cevdet Kuybu ile birlikte, Türkoğlu Şoförler Odası Başkanı Hacı Ömer Kozan’ı makamında ziyaret etti.

Hep birlikte Türkoğlu Lojistik Merkezi Müdürü Mecit Dağ’ı ziyaret ederek; Türkoğlu Lojistik Merkezimizin çalışma ve faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü İsmail Bingöl’ü ve Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Yarbay Serkan Özel’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat SEZAL, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer AYCAN, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş ve MHP İlçe Başkanı Cevdet Kuybu ile birlikte, Çobantepe Caminde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarımızla bir araya geldiler.

Ziyaret;Kırmakaya mahallesi, Yolderesi mahallesi ve Doluca mahallesi ile son buldu.