Kahramanmaraş'ta, Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal, şehadetinin 40. gününde kabri başında dualarla anıldı.

Suriye'nin tel rıfat kırsalında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal içinkabri başında anma programı düzenlendi.

Programa şehidin annesi, babası, eşi, kardeşlerinin yanı sıra Kahramanmaraş AK Parti Milletvekili Habibe Öçal Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya’nın da katıldığı anma etkinliği, kur'an tilaveti ve duayla sona erdi.