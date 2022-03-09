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Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi açıldı!

Son teknoloji cihazları ve fotoğraf platolarıyla güncellenen Seher Başaran Güzellik Merkezi Afşin’deki bin metre kare alandan oluşan yeni yerinde hizmete başladı.

KAHRAMANMARAŞ 09.03.2022, 14:35 09.03.2022, 14:48
Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi açıldı!
Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi açıldı!
Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi açıldı!

Afşin’de geçtiğimiz yıl açılan ve kısa süre içerisinde bölge kadınlarının yoğun ilgisi sayesinde büyüme zorunluluğu ortaya çıkan Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi, son teknolojik cihazlar ve bölgede ilk olan fotoğraf platoları ve yenilenen yüzüyle yeni yerinde bölge kadınlarının hizmetine açıldı.


Geçtiğimiz yıl açılan ve kısa süre içerisinde bölgedeki önemli güzellik merkezleri arasında yer alan Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Afşin ve bölgedeki müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bin metrekarelik alanda oluşturulan güzellik kompleksi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan,  Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Gümüş tarafından kurdele kesilerek dualar eşliğinde açıldı.


Açılışta konuşan Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, ilçeye yakışan bir işyerinin kazandırılmasında emekleri geçenlere teşekkür ederek, bol kazançlar diledi.
Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de, açılan işyerinde 10 kişinin istihdam edildiğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Afşinli kadınların güzel bir komplekse kavuştuğunu belirtti.
Bölgenin en büyük ve kapsamlı güzellik merkezini Afşin’e kazandıran girişimcilere teşekkür eden Güven, “İlçemizde bu tür işyerlerinin faaliyete geçmesi bizleri sevindiriyor. Sadece Afşin’e değil bölgemizdeki ilçelerden de kadınlar gelerek buraya gelecek. Bunun da Afşin’e ve esnafımıza katkısı olacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi. 

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açılış programına katılan kadınlara eşiyle birlikte karanfil hediye etti"


“Torunlarımın tuttuğu açılış kurdelesini kesmek nasip oldu”
Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, “ Birçok açılış törenine katıldım, özellikle istihdama katkı noktasında faaliyete geçen işyerleri bizleri daha çok mutlu ediyor. Fakat bu açılış bana  çok ayrı duygular yaşattı. İlk olarak Seher Başaran markasını ilçemizde en iyi şekilde temsil ederek on kişiye istihdam sağlayan, daha geniş bir yerde hizmete başlayan evlatlarımın girişimi olan bu güzellik kompleksini açmak ve torunlarımın tuttuğu açılış kurdelesini kesmek beni çok mutlu etti. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum, Rabbim bol rızıklar versin” diye konuştu.
Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi ailesinin her geçen gün büyüdüğünü belirten Seher Başaran ise Afşin’e 8. şubenin açıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
“Geçtiğimiz yıl açtığımız şubemizde Afşin halkımızdan çok güzel geri dönüşler aldık ve şubemizi yeni yerine taşıdık. Yeni platformlarla ilçemize daha kapsamlı hizmet vereceğiz. Behiye Hanım’a teşekkür ediyorum çünkü Seher Başaran ismini en iyi şekilde temsil etti. Tüm Afşin halkını yeni işletmemizi görmeye davet ediyoruz”
“İlçemize en iyi hizmeti vermeyi amaçladık”


Seher Başaran Güzellik ve Estetik Merkezi Afşin Şubesi Sahibi Uzman Estetiysen Behiye Karakuş, “Geçtiğimiz yıl Seher Hanım ile çok güzel bir ortaklık başlattık ve bayiliğini alarak ilçemize şubesini açtık. Şubemize olan ilgi her geçen gün büyüdü ve yeni bir mekana ihtiyaç duyduk. 1000 metrekarelik kompleksimizde fotoğraf çekim platomuz, gelin hazırlama odalarımız, VİP odalarımız ve kuaför alanlarıyla güzellik ve estetik merkezimize ekledik. Sezona çok iyi hazırlandık. Bu kompleksin ilçemize en iyi hizmeti vermesini amaçladık. Bayiliğini aldığımız Seher Başaran’a ve açılışımıza katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum.” Açıklamasına bulundu. Açılışta davetlilere ikramda bulunularak, güzellik kompleksi hakkında bilgi verildi.


 

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