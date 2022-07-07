Şehidimiz var Kahramanmaraş!
Irak’ın Kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla yaşanan sıcak çatışma sonucunda ağır olarak yaralanan Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
KAHRAMANMARAŞ 07.07.2022, 14:26 07.07.2022, 14:27
Şehidimizin Göksun ilçesine bağlı kırsal Taşoluk Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
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