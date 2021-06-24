Şehidimizin emaneti doğum gününde unutulmadı!

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube başkanlığı Kahramanmaraş'ta yaşayan Şehit çocuklarımızın doğum günlerini kutlamaya devam ediyor.

2016 yılında Hakkari Çukurca Dağbaşı tepede bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül'ün oğlu Metin musab 8 yaş gününde unutulmayacak doğum günü kutlandı.

Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman yaptığı açıklamada Rabbim nasip ettiği sürece şehitlerimizin geride kalan yetimlerine en azından bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak doğum günlerini kutlamaya devam edeceğiz Metin musab yavrumuza Rabbim hayırlı yaşlar sağlıklı sıhhatli ömürler nasip eylesin temennisinde bulundu.