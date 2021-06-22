Şehidimizin emaneti unutulmadı!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından organize edilen sürpriz doğum günü kutlamasında şaşkınlığı gözlerden kaçmayan Meyra sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda Meyranın annesi Sibel Hanım bu etkinliklerin çocuklarımız için çok önem inşallah bu etkinliklerimiz devam edecek emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.