Şehidimizin emaneti unutulmadı!
11 Ekim 2019 tarihinde Suriye’nin Kuzeyi Fırat Nehri’nin doğusunda bulunan terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Barış Pınarı harekatında şehit olan istikam Uzman Çavuş Hacı Bebek'in kızı Ezgi Yağmur'a doğum günü sürprizi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.06.2021, 13:10 20.06.2021, 17:53
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı Göksun'da bulunan evlerinde Ezgi Yağmur’un 13.ncü yaş gününde unutulmayacak sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Ezgi Yağmur sürpriz karşısında mutluluğunu dile getirdi.
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