Şehidin cenaze namazını ağabeyi kıldırdı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



İl Müftüsü Celal Sürgeç, helallik istedikten sonra cenaze namazını şehidin imam ağabeyi İlyas Özdemir kıldırdı.

5 yıl önce TSK'ya giren ve bekar olan Özdemir, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Ali Özdemir'in silah arkadaşları, şehidin koğuştaki yatağına Türk bayrağı örttü. Yastığına da Özdemir'in fotoğrafını bırakan şehidin arkadaşlarından birisi de yatağın başında Kur'an-ı Kerim okudu.