Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
Kahramanmaraşlı şehit Uzm. Jandarma Çvş. Eyüp Fidan'ın 9 yaşındaki oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 14.03.2022, 11:28 14.03.2022, 11:47
Bitlis’te terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu 02 Mayıs 2020 tarihinde şehit olan Uzm. Jandarma Çvş. Eyüp Fidan’ın oğlu Emre'nin 9. yaş günü kutlaması şehidin evinde gerçekleşti.
Kutlama sırasında çeşitli hediyeler verilen küçük Emre’nin mutluluğu gözlerinden okundu.
Şehidin eşi Derya Fidan, “Oğlumun mutlu olması için bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı Yunus Karaman ise, “Yüzlerindeki tebessüme neden olmayı kendimize borç bilip, şehidimizin manevi huzurunda evlatlarına sahip çıkmayı asli vazife olarak kabul etmekteyiz.” dedi.
Doğum günü kutlamasına Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve diğer ilgililer katıldı.
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