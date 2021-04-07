Şehidin var Kahramanmaraş!
Kahramanmaraşlı Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal, Suriye'nin Basilhaya üst bölgesine düzenlenen havan saldırısında şehit oldu.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 21:26 07.04.2021, 22:16
Suriye’nin Basilhaya bölgesinde arama yapan askeri time yönelik yapılan havan saldırısı sonucu Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit oldu.
Alınan bilgilere göre, Suriye’nin Basilhaya üs bölgesinde düşürülen maket uçağın araya yapan askeri time yönelik yapılan havan saldırısı sonucu 16. Mekanize Piyade Tugay Köpek Eğitim ve Destek Birliğinde görevli Uzman Çavuş Ahmet Akdal (30) şehit oldu.
Şehit Akdal’ın babası Feremuz Akdal’ın yaşadığı Yunus Emre Mahallesi evine gelen Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi.
Akdal’ın yakınları şehit haberinin ardından gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı sokak Türk Bayrakları asıldı.
Şehit Ahmet Akdal’ın evli olduğu öğrenildi.
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