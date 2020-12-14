Şehir çiçeklerle renklendi
Büyükşehir Belediyesi, şehrin kavşaklarını mevsim çiçekleriyle renklendirdi. Gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 19:04 14.12.2020, 19:44
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerindeki kavşaklarda mevsim çiçekleri dikimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla hercai menekşeler, süs lahanaları ve laleler toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışmalarla renklenen arterler vatandaşların beğenisini kazandı.
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