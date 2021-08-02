Şehir genelinde 600 Milyonluk yatırım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında Gayberli Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte’nin de yer aldığı ziyaret programına bölge muhtarları da katıldı. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Hemşehrilerimize hizmet yolunda gece gündüz çalışıyoruz. Hamdolsun bu yıl şehrimize toplamda 600 milyon TL’yi aşkın yatırım gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin hangi mahallesinde, hangi ilçesinde nasıl bir ihtiyaç ve talep varsa bunları planlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarımız Hızla Devam Ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör şehrin her noktasında yatırım gerçekleştirildiğine değinerek, “İmkân buldukça hemşehrilerimizle bir araya geliyor, esnafımız ve muhtarlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Yaptığımız bu ziyaretler bize kılavuz oluyor. Şehrimizde turizmden, kültürel çalışmalara, alt ve üstyapı hizmetlerinden, sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar her noktada hemşehrilerimize hizmet götürme gayretindeyiz. Bu sürece hemşehrilerimizin de katılmasını son derece önemsiyoruz” diye konuştu. Gayberli Mahallesi Muhtarı Hacı Köse de, gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.