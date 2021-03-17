''Şehir Genelinde Çalışmalarımız Devam Ediyor''
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Dulkadiroğlu Karaziyaret mahallesine gerçekleştirdiği ziyarette, “Vatandaşlarımızla bir araya geldik. Esnafımıza hayırlı işler diledik. Hemşehrilerimizin taleplerini aldık. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizi yeni yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, meclis üyeleri ve Karaziyaret Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Sivri’nin de katıldığı ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör mahalledeki esnaflarla bir araya gelerek sohbet etti. Çevredeki vatandaşlardan da mahalleye ilişkin görüşleri dinleyen, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör bölgede devam eden ve planlanan süreçlere ilişkin bilgi paylaştı.
Çalışmaların Bilgisi Paylaşıldı
Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bugün AK Parti teşkilatımızla, belediye meclis üyelerimizle ve muhtarımızla birlikte Karaziyaret Mahallemizdeki esnafımızla, hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnafımıza hayırlı işler diledik, mahallemizle ilgili önerileri ve talepleri not ettik.Bugün de memnuniyetle görüyoruz ki hemşehrilerimiz bizleri sağolsunlar iltifatla, hüsn-ü kabulle karşılıyorlar. Onların gülen yüzlerini görmek, bizleri de memnun ve mutlu ediyor. İnşallah talep ve önerileri de süratle değerlendirip, çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek en kısa zamanda gidermiş olacağız Biz biriz, birlikteyiz. Bu birlik beraberlik içinde de özellikle pandemi kaynaklı oluşan sıkıntıların önüne geçeceğiz. Şehrimiz orta riskli seviyede. İnşallah temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet ederek risk seviyemizi düşüreceğimize inanıyorum” diye konuştu.
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