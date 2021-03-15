Şehir Genelinde Hafriyat Atıkları Temizleniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki kanal, cadde, meydan ve bulvarlardaki çevre kirliliğine neden olan atıkların temizliğini gerçekleştiriyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde çevre kirliliği oluşturan atıkların temizliğini gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından süren çalışmalarla su kanalları, arterler, cadde, meydan ve bulvar kenarında başıboş arazilere atılan atıklar temizleniyor. Tonlarca evsel, medikal ve inşaat atıkları toplanılarak katı atık bertaraf tesislerine sevk ediliyor. Son olarak temizliğin gerçekleştirildiği adresler arasında, Ali Sezai Bulvarı, Ağcalı Yolu, Tekzen mevkii yer aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndançalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “ Vatandaşlarımızın ve çevre sağlığının korunması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Çalışmalarımızla, şehir genelindeki atıl arazilere gelişigüzel bırakılan atıkların toplanması ve bertarafını gerçekleştiriyoruz. Çevre sağlığının muhafazası adına, her nevi atığın doğru ve kurallara uygun bir biçimde atılması noktasında hemşehrilerimizin hassasiyetlerini rica ediyoruz. Bu noktada vatandaşlarımız kaçak atık dökümü ile ilgili ALO 153 Çağrı Merkezi’mizi arayarak ihbarda bulunabilirler” ifadeleri kullanıldı.
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