Şehir Merkezinde Tüm Ana Arterler Açık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından aralıksız sürdürülen karla mücadele çalışmaları sonucu ana arter, kavşak ve bulvarlarda ulaşım kesintisiz olarak sağlanabiliyor. Şehrin iki merkezi ilçesi Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde bulunan toplamda 84 kavşaktaki aksamaların önüne geçilirken, ekipler buzlanma riskine karşı tuz ve solüsyonla müdahaleler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesinde Kervan, Kültür Sitesi, Üngüt, Tekerek, Binevler, Tavşantepe ve Kuzey Çevre Yolu ile Dulkadiroğlu ilçesinde Sakarya, Tevfik Kadıoğlu, Dereli, Dr. Mustafa, Milli Eğitim ve Sanayi başta olmak üzere onlarca bölgedeki kavşaklar ulaşıma açık. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sorumluluk alanımızdaki tüm ana arterlerde çalışmalarımız devam ediyor. Tüm kavşaklarımız açık ve buzlanma riskine karşı müdahalelerimiz de devam ediyor. Bu kapsamda ulaşımda aksamaların yaşanmaması için vatandaşlarımıza araçlarında kış lastiği kullanmalarını tekrar hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.