Şehir meydan projesin'de geri sayım başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin şehir merkezinde bütüncül bir tarihi doku oluşturacak projesi Şehir Meydanı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Eski Emniyet Binası’nın yıkımıyla resmen başlatılan proje, aralarında Valilik ve Özel İdare İş Merkezi dâhil 25 yapı ve 300 bağımsız birimin yer aldığı adada hayata geçirilecek. Tüm adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte, hayata geçirilecek projenin detaylarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Toplamda 35 bin metrekare alana sahip adada, Eski Emniyet Binası (Adliye ek binası) yıkımı büyük ölçüde tamamlanırken, iş merkezinde de tahliyeler sürüyor.

2 Kira Bedeli Taşınma Desteği

Hayata geçirilecek proje kapsamında İl Özel İdare İş Merkezi’ndeki esnafa tahliye sürecinde destek de sağlanıyor. Mayıs ayı içinde alınan meclis kararı çerçevesinde yıkılacak bölgelerdeki kiracı esnaflara taşınma desteği veriliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen yıkım sürecinde, ağırlıkla Özel İdare İş Merkezi’nde yer alan esnafların kira miktarları üzerinden 2 kira bedeli taşınma desteği sağlanacak. Kurban Bayramı sonrasına kadar tamamlanması beklenen taşınmalar akabinde iş merkezinde yıkım çalışmaları başlatılacak.

