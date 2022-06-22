‘Şehir Meydanı’ projesi kapsamında yıkımına başlanmıştı

Yıkım haberi Türkiye genelinde büyük ses getiren Dünyanın En Saçma Binası lakaplı İl Özel İdare İş Merkezi’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan ‘Şehir Meydanı’ projesi kapsamında yıkımında sona gelindi.

Yıkım firmasına bağlı ekiplerin şu anda molozlardan demirleri ayrıştırma çalışması devam ederken, kısa süre sonra ise binanın tamamen ortadan kaybolması bekleniyor.

Belediyenin kasasına 6.6 milyon TL girdiren binanın gidişi artık şehir merkezinde hissedilmeye başlandı. Bu durum ise kimi vatandaşları üzerken, kimi vatandaşları daha kullanışlı bir alanın gelecek olması açısından sevindiriyor.