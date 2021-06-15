Şehir meydanı projesinde yıkımlar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev yatırımı Şehir Meydanı projesinde söküm işlemlerinin ardından yıkım çalışmaları da başladı. Toplamda 35 bin metrekare çalışma alanına sahip bölgede yer alan Eski Emniyet - Valilik ile Özel İdare İş Merkezi’nin de arasında bulunduğu yaklaşık 300 bağımsız birim, 25 yapı proje kapsamında yıkılacak.

KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 13:56 15.06.2021, 14:08
Şehir meydanı projesinde yıkımlar başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Meydanı’nda söküm işlemlerinin ardından ilk yıkım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm adayı rezerv alanı ilan etmesiyle başlayan süreç, yıkım işlemleri ihalesinin tamamlanmasıyla devam etmişti. Gelinen aşamadaysa proje alanında yer alan Eski Emniyet - Valilik binasında yıkıma engel teşkil eden yapı elemanlarının söküm işlemleri tamamlandı. Bugün itibariyle binada güvenlik önlemleri çerçevesinde bölümler halinde yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor.Toplamda 300 bağımsız birimin ve 25 yapının yıkılacağı proje alanında Özel İdare İş Merkezi için de geri sayım başladı.

Kent Siluetine Yeşil Meydan

İlerleyen süreçte peyderpey tamamlanacak yıkım sonrası, tarihi dokuya uygun olarak yeşil alanlar, ticaret merkezleri, otopark ve yürüyüş alanlarını içermesi planlanan meydan inşası başlayacak. Ada içerisindeki fonksiyonelliğini yitirmiş Özel İdare Binası da yıkılacak bir diğer yapı olacak. Kamuoyunda “Sarı Bina” adıyla bilinen yapının Kurban Bayramı sonrasında yıkılması hedefleniyor. Ulusal kamuoyunda olumsuz tanınan atıl yapının yerini projeyle birlikte geleneksel mimariye uygun yeni yapılar ve yeşil alanların alması bekleniyor. Kısa, orta ve uzun vadede şehrin öngörülebilir ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilen meydanın kent siluetini de olumlu yönde değiştirmesi hedefleniyor.

Yıkım İhalesi Bütçe Sağladı

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığından çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Valilik Meydan Projemiz için yıkım süreçlerimiz başladı. Düzenlediğimiz yıkım ihalelerimizde, yapıların yıkımına karşılık finansal bir girdi elde ettik. Bu süreçte, yapıların hafriyatından yıkımına kadar tüm aşamalar hem tamamlanacak, hem de yeni meydanın teşkilinde bir bütçe sağlanmış olacak. Hemşehrilerimize ve kentimize hayırlı olsun” ifadeleri kullanıldı.

Projeye Tam Destek

Kahramanmaraşlılar da kentin siluetini bozan yapıya yönelik başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ediyor. Vatandaşlardan Ahmet Özsöğüt, “Ben 1977 yılından beri Kahramanmaraş’ta yaşıyorum. Bu binanın yapıldığı yıllarda da burada görev yapıyordum.Ancak binanın yapım aşamasında kullanışsız bir yapı olacağını tahmin etmiyorduk. Dünyanın hiçbir yerinde bu yapının örneği yok. Tasarımında ve mimarisinde boşluklar, ölü alanlar mevcut. Yıkılarak yenilenmesini, daha kullanışlı bir yapı kazandırılmasını destekliyorum. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” sözlerine yer verdi.Açıklamada bulunan bir diğer vatandaş Enes Dündar ise; “Valilik Meydan Projesiyle alakalı Hayrettin Başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Yıllardır bu bina boş duruyordu, kullanışsızdı. Bazı kamu kurumları kullanıyor, bazı işletmeler kullanıyordu ama atıl vaziyetteydi. Haberlerde gördüğümüz kadarıyla buraya bir meydan projesi yapılacak.

Yıkımda da yeni proje yapımında da maliyetler büyük ölçüde çözülmüş. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Şehir Meydanı projesi #Eski Emniyet #Valilik #Özel İdare İş Merkezi
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