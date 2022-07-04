Şehir Meydanı’na Hak Sahiplerinden Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydan projesi kapsamında Trabzon Caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve eski emniyet binasının yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nde de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Bölgedeki hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 40 dönümlük alan içerisinde bulunan kamu ve özel mülkiyete ait diğer yapıların da dönüşümüne başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bölgeye yeni sosyal donatı alanları, iş yerleri, en az bin 500 araçlık otopark, yeme içme mekânları kazandırılacak.

Hemşehrilerimizi Mağdur Etmeyeceğiz

Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliğiyle yürüttüğümüz Şehir Meydan projesi kapsamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Valilik kampüsü içerisinde bulunan AFAD ve eski emniyet binalarının yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere. Şehir Meydan projemizin hayata geçirilmesi noktasında bölgede bulunan hiçbir hak sahibimizi de mağdur etmeyeceğiz. Projenin yapım aşamasıyla ilgili süreçte esnaflarımızı sık sık bilgilendireceğiz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde esnaf bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdik. İnşallah el birliğiyle bu projemizi de şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Elimizden Gelen Desteği Sağlayacağız

Şehir Meydan projesi kapsamında hak sahiplerinden Ali Çırak, “Şehir Meydan projesi gerçekten şehrimiz için son derece önemli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’de sağ olsun proje kapsamında hak sahiplerini bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi ve proje hakkında bizlere bilgiler aktardı. Projenin hayata geçirilme sürecinde esnafların haklarının korunması son derece önemli. Hayrettin Güngör Başkanımız da hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini bizlere iletti. Şehrimiz için son derece önemli olan bu projede bizler de her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanındayız. İnşallah bu projenin hayata geçirilmesi noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Bilgilendirmeden Memnunuz

Hak sahiplerinden Mehmet Semih Danış ise, “Şehir Meydan projesi kapsamında hak sahiplerini bilgilendirmek için gerçekleştirilen toplantının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu süreçte hiçbir hak sahibinin mağdur

edilmeyeceğini bizlere iletti. Projeyle ilgili sorularımızı yönelttik. Bu süreçte Hayrettin Güngör Başkanımızın hiçbir hak sahibini mağdur etmeyeceğine de canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.