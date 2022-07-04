banner86

banner85

Şehir Meydanı’na Hak Sahiplerinden Destek

Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle sürdürülen Şehir Meydanı projesine bölgedeki hak sahiplerinden de destek geldi. Vatandaşlar, yapılan bilgilendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek herhangi bir mağduriyet yaşanmayacağına inandıklarını ifade etti.

KAHRAMANMARAŞ 04.07.2022, 17:24
Şehir Meydanı’na Hak Sahiplerinden Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydan projesi kapsamında Trabzon Caddesi üzerinde başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Valilik Kampüsü içerisinde yer alan AFAD ve eski emniyet binasının yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nde de çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Bölgedeki hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 40 dönümlük alan içerisinde bulunan kamu ve özel mülkiyete ait diğer yapıların da dönüşümüne başlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında bölgeye yeni sosyal donatı alanları, iş yerleri, en az bin 500 araçlık otopark, yeme içme mekânları kazandırılacak.

Hemşehrilerimizi Mağdur Etmeyeceğiz

Devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla iş birliğiyle yürüttüğümüz Şehir Meydan projesi kapsamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Valilik kampüsü içerisinde bulunan AFAD ve eski emniyet binalarının yıkım ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Özel İdare İş Merkezi’nde de yıkım ve hafriyat çalışmaları tamamlanmak üzere. Şehir Meydan projemizin hayata geçirilmesi noktasında bölgede bulunan hiçbir hak sahibimizi de mağdur etmeyeceğiz. Projenin yapım aşamasıyla ilgili süreçte esnaflarımızı sık sık bilgilendireceğiz. Bu noktada geçtiğimiz günlerde esnaf bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirdik. İnşallah el birliğiyle bu projemizi de şehrimize kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Elimizden Gelen Desteği Sağlayacağız

Şehir Meydan projesi kapsamında hak sahiplerinden Ali Çırak, “Şehir Meydan projesi gerçekten şehrimiz için son derece önemli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’de sağ olsun proje kapsamında hak sahiplerini bilgilendirmek için bir toplantı gerçekleştirdi ve proje hakkında bizlere bilgiler aktardı. Projenin hayata geçirilme sürecinde esnafların haklarının korunması son derece önemli. Hayrettin Güngör Başkanımız da hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini bizlere iletti. Şehrimiz için son derece önemli olan bu projede bizler de her zaman Büyükşehir Belediyemizin yanındayız. İnşallah bu projenin hayata geçirilmesi noktasında elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Bilgilendirmeden Memnunuz

Hak sahiplerinden Mehmet Semih Danış ise, “Şehir Meydan projesi kapsamında hak sahiplerini bilgilendirmek için gerçekleştirilen toplantının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör, bu süreçte hiçbir hak sahibinin mağdur

edilmeyeceğini bizlere iletti. Projeyle ilgili sorularımızı yönelttik. Bu süreçte Hayrettin Güngör Başkanımızın hiçbir hak sahibini mağdur etmeyeceğine de canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31