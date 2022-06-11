Şehir Müzesi, ebru sergisine ev sahipliği yaptı

Mine Yavuz ve Şehit kemal Özdoğan İlkokulu öğretmenlerinden Merve Çıtak Ceylan’ın aylarca süren çalışmasının sonucunda ortaya çıkardığı eserler Şehir Müzesinde sergilendi.

Akkase ebru, çiçek ebrusu, dalgalı ebru ve kaplan gözü ebrusu gibi, ebru sanatına ait tüm detayların kullanıldığı çalışmalarda hat ve çiçek desenlerinden oluşan onlarca eser yer alıyor.

Sergiyi gezen Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı yaptığı değerlendirmede, sergiye verilen destekler için teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de “Elbistan sanat anlamında güzel eserler ortaya çıkaran öğretmenlere sahip.” dedi.

Serginin açıldığı Elbistan Şehir Müzesi Müdürü Hulusi Ünsal da, müze müdürlüğü olarak bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, kentin tarihi, sosyolojik, kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katkı sağladıklarını söyledi.

Aylarca süren çalışma sonucu ortaya çıkan eserleri sergilenen Mine Çıtak Ceylan da Üç yıllık emeğin yer aldığı çalışmaların bir kısmının sergilenmesi bizleri gururlandırdı.” ifadelerini kullandı.