‘Şehir Okumaları’ etkinliğinin ikincisi düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle şehrin edebi, kültürel ve sanatsal birikimini zenginleştirme, genç kuşaklara aktarma hedefiyle hayata geçirilen ‘Şehir Okumaları ve Buluşmaları’ projesi kapsamında düzenlenecek ikinci programın hazırlıkları sürüyor. İlki Şubat ayında düzenlenen ‘Şehir Okumaları ve Buluşmaları’ programının yeni konusu Yazar Mustafa Kutlu’nun eserleri olarak belirlendi. Bu kapsamda, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri tarafından Afşin, Elbistan, Göksun, Ekinözü, Andırın, Nurhak, Türkoğlu, Çağlayancerit ve Pazarcık’ta okullar ziyaret edilerek programa katılacak öğrencilere Yazar Mustafa Kutlu’nun kitapları ulaştırıldı. Öğrenciler, Yazar Kutlu’nun belirlenen kitaplarını okuyarak düzenlenecek programda yazar ve eserleri hakkında görüşlerini dile getirecekler.

Kitaplar Öğrencilere Teslim Edildi

İlçeleri tek tek ziyaret ederek Yazar Mustafa Kutlu’nun eserlerini öğrencilere ulaştıran Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde düzenlemiş olduğumuz ‘Şehir Okumaları ve Buluşmaları’ etkinliğimizin ikincisini öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Önümüzdeki aylarda düzenleyeceğimiz programımızın yeni konusunu Yazar Mustafa Kutlu ve eserleri olarak belirledik. Bu kapsamda, ilçelerimizi tek tek ziyaret ederek kitapları öğrencilerimize ulaştırdık. Öğrencilerimiz bu kitapları okuyarak düzenlenecek olan programda Yazar Mustafa Kutlu ve eserleri hakkında değerlendirmelerde bulunacaklar” dedi.