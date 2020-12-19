Şehir tabelalarında yeni dönem! Kahramanmaraş'a girişlerde tabelalar değişiyor

Kahramanmaraş’ın rakım ve nüfusu ise artık yer almayacak.

Her yıl yenilenen nüfus bölgelerin tabelalar üzerinden değiştirerek yapılan büyük masrafı engellemek için Karayolları Genel Müdürlüğü yeni bir uygulamaya gidiyor. Uygulama ile sadece şehir ve ilçe isimlerinin bırakılacağı kaydedildi. Karayolları Genel Müdürlüğü, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileriyle nüfusun değişmesinin ardından 81 il ve 911 ilçenin giriş çıkışlarında bulunan tabelaları yenden düzenliyor. Değişiklikle birlikte yapılan masrafı ortadan kaldırmak için hazırlanan yen uygulamada tüm şehir ile ilçe tabelalarından nüfus ve rakım bilgiler kaldırıldı.