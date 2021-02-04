Şehirde 12 Şubat Heyecanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı coşkusunu daha da artırma adına şehrin cadde ve sokaklarını bayraklarla donatıyor. Milli Mücadele’nin 101. Yıldönümünde gerçekleştirilen çalışmalarla ana cadde ve sokaklar bayraklarla süsleniyor. Şehir genelindeki açık hava reklam alanlarında ise 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerine yer veriliyor.