Şehirden taşraya: Üç öykücü tek soru

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri söyleşi ve panellerle devam ediyor. Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kongre Merkezi’nde de üç özel konukla “Hikaye Nerede Geçiyor: Şehir Mi? Taşra Mı?” başlıklı panel düzenlendi. TRT’de yayımlanan Gönül Dağı dizisinin öykü yazarı Mustafa Çiftçi ile ünlü öykü yazarları Güray Süngü ve Emin Gürdamur’un konuk olduğu panelin moderatörlüğünü ise Fatih Baha Aydın üstlendi. Usta kalemler, kitaplarındaki olay örgülerinde taşradan ilham aldıklarını vurgularken, şehirlerin kültürel menşeinin taşra olduğunu ifade etti.