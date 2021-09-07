Şehirler arası yolculukta kurallar değişti!

Aşısız vatandaşlar için pcr testi kuralı getirildi

KAHRAMANMARAŞ 07.09.2021, 15:57
Şehirler arası yolculukta kurallar değişti!

Şehirlerarası yolculukta geçtiğimiz gün kurallar değişti. Aşısız vatandaşlar için pcr testi kuralı getirildi.

Buna göre 2 doz aşı yaptırmayan ya da 48 saat içerisinde negatif sonuçlu pcr testi göstermeyenler otobüslere alınmıyor.

Aşılı olan yolcular bu karardan memnun, firma sahipleri ise zorlandıklarını dile getirseler de toplum sağlığı için alınan kurallara riayet edeceğiz dedi.

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