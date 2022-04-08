Şehirlerarası Otobüs Terminali Açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan uca yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, muhtarlar, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Terminal Hizmetleri ve Yolcu Taşımacılığı Kooperatifi Başkanı Bünyamin Sökmen, gerçekleştirilen yatırımın hem şehir hem de esnaf için çok önemli olduğunu ifade etti.

Otogar Esnafı Mağdur Edilmedi

Sökmen, “Öncelikle pandemi sürecinde ve yenileme çalışmaları boyunca bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. İhtiyaçlara cevap veremeyen, yetersiz olan otogarımız artık tamamen yenilendi. Başkan Güngör verdiği sözünü yerine getirdi. Hem terminalimizi yeniledi hem de yer tahsislerimizi verdi. Ayrıca yenileme süreci boyunca da bizden kira bedeli de almadı. Başkanımız hep yanımızdaydı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Şehrimize ve Esnafımıza Hayırlı Olsun

Yeni yatırımın hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Yerel yönetimler olarak bizim hedefimiz şehrimizin ve vatandaşlarımız ihtiyaçlarını tespit edip bir öncelik sırası belirleyerek bunları tek tek yerine getirmek. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir şehrin turizm potansiyelin gelişmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de o şehrin ulaşılabilir olmasıdır. Bu terminalimizde uzun süredir şehrimize hizmet vermiş ancak bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Şehirlerarası Otobüs Terminalimizi şehrimize yakışır bir şekilde yeniledik. Hiçbir esnafımızı mağdur etmedik. Bu süreçte otogar esnafımıza ilçe garajında yeni bir yer tahsis ettik ve hizmetlerini orada sürdürdüler. Ayrıca bu süreçte hiçbir esnafımızdan da kira bedeli almadık. Yenileme çalışmalarımızla otogarımıza yeni yeme içme mekânları, yolcu indirme bindirme alanları, sosyal mekânlar kazandırdık. Burada 10 Milyon TL’lik yatırımı hayata geçirdik. Şehrimize ve esnafımıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Daha Ulaşılabilir Kahramanmaraş

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ise, “Kahramanmaraş’ımız konum itibariyle çok önemli bir noktada yer alıyor. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğumuz yatırımlarla şehrimizin çevre illerle hiçbir ulaşım problemi kalmamıştır. Özellikle Göksun – Kahramanmaraş arasında kazandırılan tüneller ve viyadükler şehrimizin erişilebilirliğini kat be kat artırmıştır. Bu noktada Büyükşehir Belediyemiz de elinden gelen

gayreti göstermiştir. Biraz önce şehrimize yeni kazandırılan hizmet araçlarının teslim törenini gerçekleştirdik. Şimdi de baştan uca yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminalimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti yaklaşık 66 Milyon TL. Şehrimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e de teşekkür ediyorum” dedi. Gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapılarak Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin açılışı gerçekleştirildi.