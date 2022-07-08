Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne Tam Not

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi şehir genelinde hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, muhtemel yoğunluk alanlarından Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma gerçekleştiriyor. Toplamda 10 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali, vatandaşların da beğenisini kazandı. Bayram dolayısıyla şehirlerarası yolculuk yapan ve terminalin yenilenen yüzünü ilk defa gören vatandaşlar da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kahramanmaraş’a Yakışır Bir Mekân Olmuş

Yenilenen Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni çok beğendiğini ifade eden Ferhat Dağ, “Adıyamanlıyım. Kahramanmaraş’ta öğrenciyim. Bayram dolayısıyla şehrime gidiyorum. Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yenilenen yüzünü ilk defa gördüm. Gerçekten çok güzel bir mekân olmuş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Faruk Özerdem ise, “Kahramanmaraş’ta üniversite öğrencisiyim. Kocaeli’ne gidiyorum. Terminalin daha önceki halini de biliyorum. Daha önce otogarın içi ve dışı çok düzensiz bir haldeydi. Firmaların tabelaları bile yoktu. Ancak gerçekten otogar yenilendikten sonra bambaşka bir hale dönüşmüş. Yeni kafeteryalar, marketler ve dinlenme alanları kazandırılmış. Terminalin yeni dizaynını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kahramanmaraş’a yakışır bir terminal olmuş” diye konuştu.

Çok Ciddi Çalışmalar Gerçekleştirilmiş

Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin eski ve yeni hali arasında çok ciddi fark olduğunu ifade eden Muhammet Eltopçu, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde dördüncü sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır burada eğitim aldığım için Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni çok sık kullandım. Dolayısıyla yenilenmeden önceki halini de gayet iyi biliyorum. Yenileme çalışmalarıyla otogarda çok ciddi değişiklikler gerçekleştirilmiş. Burada beni en çok etkileyen şey ise otogara kazandırılan dijital bilgilendirme panoları oldu. Kahramanmaraş’a hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.