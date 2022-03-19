Şehit Aileleri ve Gaziler onuruna yemek programı düzenlendi
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 107.yılında Ala Palace Etkinlik Merkezinde Şehit Aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 12:57 19.03.2022, 16:30
Kent protokolü, şehit aileleri ve gaziler katılım sağladığı Program kuran-ı kerim tilaveti ve dualarla başladı.
Programın açılış konuşmasını Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun gerçekleştirdi.
Programda Çanakkale türküleri seslendirildi.
Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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