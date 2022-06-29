Şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiler!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi’ni ziyaret ederek dernek yöneticileri, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyaret programında Başkan Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe başkanları, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, dernek yöneticileri, şehit yakınları ve gaziler de yer aldı.

Her Zaman Yanlarındayız

Her zaman gazilerin ve şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade eden Başkan Hayrettin Güngör, “Her fırsatta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleriyle ve gazilerimizle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi devlet ve millet olarak gazilerimizi ve aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini asla yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Bugün de şehit ailelerimiz ve gazilerimizle aramızda köprü vazifesi gören Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği’ni ziyaret ederek gazilerimiz ve şehit ailelerimizle bir araya geldik. Bu vesileyle bir kez daha bu kadim topraklar için canını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi.