Şehit askerin adı Kahramanmaraş’ta kütüphanede yaşatılacak
Kahramanmaraş’ta P. Uzm. Çvş. Haşim Yenigül’ün, adının verildiği okulda yaptırılan kütüphane ve anıt köşesi törenle açıldı.
Hakkari’nin Çukurca İlçesi Dağbaşı Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 27 yaşında şehit olan P. Uzm. Çvş. Haşim Yenigül’ün adı, adının verildiği Ortaokulda yaptırılan kütüphane ve anıt köşesinde yaşatılacak.
Açılış törenin de konuşan şehidin eşi Leyla Yenigül, yapılan açılışın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Açılış programı kütüphane ve anıtın gezilmesiyle son buldu.
Açılışa Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti Kahramanmaraş il başkanı Fırat Görgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.
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