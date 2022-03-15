Şehit Cemil Kaçmaz Adına Program Yapıldı
Şehit Cemil Kaçmaz, kendi adının verildiği Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi’nde dualarla anıldı.
KAHRAMANMARAŞ 15.03.2022, 13:47
Şehit Cemil Kaçmaz, kendi adının verildiği Şehit Cemil Kaçmaz Anadolu Lisesi’nde dualarla anıldı.
Programa Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Enver Gökşen, şehidin ailesi, okul öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.
Saygı duruşunun yapılması ve İstiklâl Marşımızın okunması ile başlayan program, Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz ile Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli’nin konuşmaları ile devam etti.
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