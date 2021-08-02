Şehit çocuğunun doğum günü unutulmadı!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Hartlap Mahallesinde 18.düzenlenen Geleneksel Hartlap Güreş Müsabakaları için kente gelen Kırkpınar Başpehlivanı, Survivor 2021 Türkiye Şampiyonu İsmail Balaban ve İkizi Turan Balaban, Kervanhan’da şehit ve gazi çocuklarının doğum gününü kutladı.
KAHRAMANMARAŞ 02.08.2021, 14:14 02.08.2021, 17:26
Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu’nun organize ettiği kutlama da pehlivanlar ellerinde pastalarla miniklerin yüzlerinde tebessüm oluşturdu.
Doğum gününü beraber üfleyip onların mutluluklarına sebep olan Balaban kardeşler onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Turan Balaban, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Onların emanetlerine böyle güzel bir sürpriz yaptığımız için mutluyum” dedi.
Kırkpınar Başpehlivanı ve Survivor 2021 Türkiye Şampiyonu İsmail Balaban ise Aksu Haber’e özel yaptığı açıklama da “bizler için, vatanımız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkılması çok özel ve güzel” ifadelerine yer verdi.
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