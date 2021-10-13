Şehit çocuğunun doğum günü unutulmadı!
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi 2011 Yılında Hakkari Yüksekova’da Şehit Olan Durdur Yorgun ’un şehadetinden sonra dünyaya gelen oğlu durdu Efe’ye 10. yaş gününde unutulmayacak sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 11:15 13.10.2021, 12:15
Şehidimizin oğlu durdu efe ise karşısında çok mutlu oldu.
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