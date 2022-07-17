Şehit çocuğunun doğum günü unutulmadı!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube başkanlığı tarafından organize edilen etkinliğe, şehit Ahmet İmalı’nın ailesi Ak parti İL kadın kolları başkanı Gül Çitil Okur Aile sosyal hizmetler il müdürü Mutlu Kaya Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Engelli ve yaşlı hizmetleri Şube müdürü Tuba Gökçen Kahramanmaraş Şubesi yönetim kurulu üyesi Sibel Duygal ve Mehmet Ali küpeli katılım sağladı.

Şehidin eşi Sultan İmalı yaptığı açıklamada, Şehidimin bana ve bizlere emaneti Mehmet Can'ın mutluğuna her zaman olduğu gibi bugünde bizleri yalnız bırakmayarak ortak olan Şehit Aileleri ve Gaziler derneğimizin yönetim kurulu üyelerine Ak parti Kadın kolları başkanı Gül Çitil Okur hanımefendiye il müdürümüz Mutlu Kaya beye kadın Aile ve Engelli hizmetleri Şube müdürü Tuba Gökçen hanım efendiye teşekkür ediyorum. Çocuğumu ve beni yalnız bırakmadılar mutluluğumuza ortak oldular teşekkür ediyorum Derneğimizin her zaman söylediği gibi Biz Asla yalnız değiliz diyerek sözlerini tamamladı.