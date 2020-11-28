Şehit çocuğunun doğum günü unutulmadı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Tuğba Gökşen ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, Berk Duyğal’a doğum günü sürprizi yaptı.

Şehidin oğlu Berk d-Duyğal kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya şehitlerin emanetlerine her daim sahip çıkacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürü Tuğba Gökşen şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu şehitlerin çocuklarının kendi çocuklarından farkının olmadığını söyleyerek her konuda yanlarında olduklarını söyledi.

Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Yunus Karaman ise Berk’in doğum gününü kutlayarak yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.